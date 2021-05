Billy Porter: Še nikoli v življenju nisem bil tako srečen

Billy Porter , ameriški igralec, pevec in stilska ikona, je razkril, da ima že 14 let HIV. O svoji diagnozi, za katero je izvedel leta 2007, je pred kratkim spregovoril tudi v javnosti, le nekaj dni po razkritju pa je gostoval v pogovorni oddaji, ki jo vodi Jimmy Fallon . Dejal je, da ga od razkritja prevzema veselje.

"Pozitiven sem od leta 2007. Preživel sem krizo aidsa, ki je bila zame zelo težka. Leto 2007 je bilo zame zelo težko. Z občutkom sramote sem živel res dolgo časa. Prejšnji teden sem opustil to sramoto, to travmo, in zdaj sem svoboden človek. Svoboden. Svoboden. Še nikoli v življenju nisem bil tako srečen," je dejal Porter med pogovorom Fallonu.

"O tem smo se pogovarjali tudi v črnski cerkvi. Da mi nihče na svetu tega veselja ne more niti dati niti odvzeti. Jaz ga imam. Jaz občutim to veselje. Občutek je res dober. Počutim se čudovito," je še povedal Porter. Razložil pa je tudi, zakaj je svojo diagnozo več kot desetletje skrival. Na odločitev sta vplivala njegovo odraščanje in njegova matiCloerinda Ford, ki je težko sprejela njegovo istospolno usmerjenost.

"Odraščanje v binkoštni cerkvi je bilo zelo težko, ker je prisotna velika stigma. Moja mati je doživela veliko težkih trenutkov, ker sem gej, zato enostavno nisem želel, da bi to doživljala še enkrat. To bi bilo, kot da bi ji znova povedal, da sem gej. S sestro sva si obljubila, da bom počakal na njeno smrt. Pred šestimi leti pa je šla v dom za ostarele in nikamor ne gre. Polna je življenja, tako da je bil čas, da ji povem," je dejal Porter.