Billy Porter z opravičilom Harryju Stylesu: Mislil nisem nič slabega

Porter je pred mesecem v intervjuju za britanski Sunday Times kritiziral omenjeno naslovnico in dejal: "Bil sem prvi, ki je to počel, in sedaj to počnejo vsi. Ne obrekujem Harryja Stylesa, ampak njemu je vseeno. On to počne, ker je to stvar, ki je sedaj 'in'. Zame ima to globlji pomeni, to je moje življenje." Nato pa dodal: "Vse svoje življenje sem se boril za to, da sem prišel do točke, ko lahko na podelitev oskarjev oblečem žensko obleko. Styles pa je 'storil' le to, da je bel in hetero."