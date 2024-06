Billy Ray Cyrus po ločitvenih papirjih vložil še zahtevo za prepoved približevanja

OGLAS

Billy Ray Cyrus je pretekli mesec vložil zahtevo za ločitev od svoje žene Firerose. Po zgolj sedmih mesecih zakona z avstralsko pevko se je namreč odločil, da ima dovolj. Kot je navedel v sodnih dokumentih, ločitev zahteva zaradi nepremostljivih razlik in neprimernega zakonskega vedenja.

Le nekaj dni kasneje pa je jasno, kaj je oče pevke Miley Cyrus mislil s tem, ko je dejal, da se je njegova žene neprimerno vedla. Zdaj je namreč vložil še zahtevo za začasno prepoved približevanja, saj trdi, da je pevka zapravila denar iz njegovih bančnih kartic. Šlo naj bi za veliko vsoto, in sicer 96.000 dolarjev oziroma nekaj manj kot 90.000 evrov. Njuna ljubezenska pravljica tako dobiva vedno bolj žalosten konec, zakon pa bosta očitno zaključila z boji na sodišču. "Skrbi me, da ima gospa Hodges druge informacije, ki bi jih lahko uporabila za goljufive, nepooblaščene bremenitve mojih poslovnih in osebnih kreditnih kartic in računov," je med drugim 62-letnik še zapisal v zahtevi za prepoved približevanja, saj se zdaj želi zgolj še zaščiti pred njo.

Pevka, s pravim imenom Johanna Rose Hodges, in njeni odvetniki trdijo, da ni zapravila toliko denarja in da so Cyrusove besede popolnoma neresnične. "V ločitvenem postopku morata stranki živeti v skladu s statusom quo med zakonsko zvezo. Žena je preprosto živela tako kot živi od 10. oktobra 2023, ko sta se poročila in mož ji nima pravice odrezati denarja," so še zapisali njeni odvetniki. Obenem poudarjajo, da je kreditne kartice uporabljala s pevčevim polnim dovoljenjem.

Zvezdnik je sicer v tožbi še navedel, da z ženo nista imela nobenih skupnih računov, kreditnih kartic ali nepremičnin in da nihče od njiju ni bil nikoli pooblaščen uporabnik za kartice ali račune druge osebe. Kot je še dodal, je sam lastnik nepremičnine v Los Angelesu, v vrednosti sedemmestne številke, in da ima na razpolago več kot 500.000 dolarjev likvidnih in naložbenih sredstev. Od svoje nekdanje žene, ki se že izselila iz njegovega doma, zahteva tudi vračilo denarja ali vse, kar je kupila z njegovo poslovno kreditno kartico.