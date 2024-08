Billy Ray Cyrus se je po manj kot letu dni zakona ločil

Billy Ray Cyrus in nekdanja žena Firerose sta dokončala ločitev tri mesece po tem, ko je country zvezdnik vložil vlogo za razveljavitev njunega zakona. "Mož in žena priznavata in se strinjata, da gre za izjemno kratkotrajno zakonsko zvezo in da nobena od strank nima zakonskega interesa za nobeno nepremičnino, ki je bila v lasti druge stranke pred poroko," je razvidno iz sodnih dokumentov, ki jih je pridobil Fox News Digital. Razvidno pa je tudi, da nobenemu ni bila dodeljena preživnina.

Billy Ray Cyrus je dokončno ločen od Firerose. Njegovi odvetniki so za Page Six potrdili, da sta oče Miley Cyrus in pevka, rojena Johanna Rose Hodges,v Tennesseeju podpisala in zapečatila svoje ločitvene dokumente. Nekdanji par, ki se je poročil oktobra 2023, je bil v ponedeljek zjutraj razglašen za ločenega. 35-letna avstralska ne bo od svojega nekdanjega prejela nič denarja, prejela pa bo svoj delež terjatve v zvezi z zaslugami in licencami za pesmi, ki sta jih skupaj napisala in izdala.

"To je bila absolutno najbolj nora nora prevara, kar sem jih kdaj videl," je dejal Cyrus v izjavi za Page Six "Žalostno, da se je tako izšlo. Ne samo, da me je splet laži spravil v fizično nevarnost, šlo je tudi za srce. Ljubezen je slepa, to je resnica," je dodal. Zvezdnik je maja vložil zahtevo za ločitev, kot razlog za razhod pa je navedel nepremostljive razlike in neprimerno zakonsko vedenje. Zahteval je tudi razveljavitev zakona zaradi goljufije. Junija jo je country pevec obtožil, da je z njegove kreditne kartice porabila skoraj 90 tisoč evrov. Takrat je zahteval tudi začasno prepoved približevanja, da bi ji preprečili uporabo njegovih bančnih kartic.