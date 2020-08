Bindi Irwin bo postala mamica

Bindi Irwin in Chandler Powell bosta postala starša.

Bindi Irwin, hčerka pokojnega borca za ohranjanje živalskih vrst Stevea Irwina, in njen dolgoletni izbranec, profesionalni deskar Chandler Powell bosta naslednje leto postala starša.

"Oba s Chandlerjem s ponosom naznanjava, da pričakujeva dojenčka! V čast nama je, da lahko z vami deliva ta poseben trenutek v najinih življenjih," je na Instagramu zapisala noseča 22-letna Bindi ter zraven objavila fotografijo, na kateri pozira z možem, v roki pa držita otroško srajčko, ki se barvno ujema z njuno uniformo živalskega vrta Australia Zoo.

Bindi je razkrila, da je trenutno še v prvem trimesečju, ampak da sta si oba želela, da so njuni oboževalci in sledilci del tega njunega potovanja."Komaj sva čakala, da deliva novico, saj je to lepo malo bitje postalo najpomembnejši del najinega življenja," je zapisala.