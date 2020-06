Bindi Irwin po poroki obdržala priimek pokojnega očeta

21-letnica priimka ni želela spremeniti, saj po njenem mnenju predstavlja spomin na očeta, ki je umrl pred štirinajstimi leti. Bindi se je s Candlerjem Powellomporočila letos spomladi, svojo odločitev pa po dogodku tudi razložila: ''Ohranila sem ime Bindi Irwin. Zame osebno je izjemno pomembno, da se počutim blizu očetu. Ohraniti njegov priimek zame pomeni ogromno.''Njen mož odločitev spoštuje, saj pravi, da je Bindi za vedno Irwinova in tako bo ostalo. Tudi sam pa se s tem priimkom z lahkoto poistoveti: ''Tudi Chandler je postal Irwin. To je pač del mene. Vsak ima svoje ideje in zamisli, srečna pa sem, da smo leta 2020 in da je čisto vse mogoče,'' je še dodala Bindi.