Bindi Irwin postala mamica, hčerki nadela zanimivo ime

Kot sta razkrila na Instagramu se jima je hčerka rodila kot darilo na njuno prvo obletnico poroke. "25. marec 2021. Danes praznujem moji dve ljubezni. Veselo prvo obletnico mojemu čudovitemu možu, praznujem pa tudi rojstvo najine prelepe hčerke. Grace Warrior Irwin Powell. Najina graciozna bojevnica je najlepša luč. Grace je poimenovana po moji prababici, poleg tega pa ime sega v 17. stoletje v Chandlerjevi družini," je pojasnila 22-letnica. Njeno srednje ime, Warrior Irvin, pa je posvetilo mojemu očetu in njegovi zapuščini. "Njen priimek je torej samo Powell in že zdaj ima tako lepo dušo, prav tako kot njen očka. Ni besed, ki bi opisale neskončno ljubezen, ki je v naših srcih zaradi te deklice. Izbrala je popoln dan za rojstvo in počutimo se zelo blagoslovljene."

Na fotografiji sta razkrila, da je bila deklica rojena ob 5:52 uri zjutraj in je bila težka 3,4 kilograma in velika 50,8 centimetra.

Svojo hčerko je delil tudi Chandler. V objavi na Instagramu je zapisal: "Grace Warrior Irwin Powell. Po tem, ko sem te čakal devet mesec, sem te končno spoznal in to je najlepši trenutek mojega življenja. Pred teboj je veliko življenje in ne glede na vse, celo življenje boš obkrožena z ljubeznijo. Hvala, da si svojo mamo in mene počastila s tako lepim darilom na najino prvo obletnico."