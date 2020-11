Bindi Irwin s pomočjo zapuščine pokojnega očeta napisala knjigo

HčiSteva Irwina, ki je umrl med snemanjem dokumentarnega filma, ko ga je v prsi s konico repa zbodel skat, je prav tako velika ljubiteljica živali in naravovarstvenica. Sodelovala je v številnih očetovih televizijskih šovih in ponosno nadaljuje očetovo poslanstvo. Bindi Irwinje kar pet let ustvarjala knjigo Creating a Conservation Legacy, v katero je vključila tudi raziskave svojega očeta. "Zbirka je nastajala skoraj pet let. Vključila sem neštete arhive, očetove stare revije, zanimivosti avstralskega živalskega vrta in fotografije, ki sem jih našla v skritih kotičkih pisarne," je ob izdaji zapisala Bindi. "Končno je tu. To knjigo sem napisala zato, da bi zajela bistvo naše izjemne 50-letne zgodovine naravovarstvenih prizadevanj. Zdaj to pot delim z vami."