Bindi Irwin z možem razkrila spol otroka

Bindi Irwin in njen mož Chandler Powell sta razkrila spol svojega prvega otroka. Mlada zakonca sta na družbenih omrežjih delila skupno fotografijo, na kateri sta v avstralskem živalskem vrtu pozirala poleg ogromne želve, medtem pa je bodoči očka, 23-letni Chandler, v roki držal fotografijo ultrazvoka.

"Dojenčica, ti si najin svet. Najina čudovita hčerkica je trenutno velika toliko kot mladiček želve Aldabre in je zdrava. Komaj čakava, da naslednje leto pride na svet," je zapisala 22-letna nosečnica. Njen mlajši brat Robert Irwinpa je njeno prikupno objavo komentiral z besedami: "Komaj čakam, da spoznam nečakinjo!"

Enako fotografijo je na svojem Instagramovem profilu delil tudi bodoči očka, ki je zapisal: "Najina mala deklica in moja lepa žena sta ves moj svet. Komaj čakam, da spoznam najino hčerko, ki se bo rodila naslednje leto, in da bom videl, v kakšno izjemno osebo bo zrasla."Njegovo objavo pa je komentirala tudi Bindi, ki je zapisala: "Tukaj je novo, največje življenjsko poglavje. Deklica in jaz te imava nepopisno radi."