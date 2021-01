Bindi Irwin z nosečniško fotografijo poustvarila družinski trenutek s staršema

Bindi Irwin je na omrežju Instagram svoje oboževalce seznanila s trenutnim potekom nosečnosti in se z objavljeno fotografijo hkrati poklonila staršema. Na sliki sta z možem Chandlerjem zavzela enak položaj kot pred leti mama Terri ter pokojni oče Steve , Lovec na krokodile. Pred sedemnajstimi leti sta pozirala v družbi male Bindi, medtem ko so pričakovali rojstvo Roberta , ki je sedaj najstnik.

''Poustvarila sva zelo poseben trenutek. Tretje trimesečje, ljubezen,'' je Irwinova zapisala pod objavo, v katero je za primerjavo vključila obe fotografiji. Potomka slavnega ljubitelja živali in narave je svojo nosečnost naznanila avgusta, svoje sledilce pa je po tem ves čas obveščala o napredku in rasti otroka. Kot prava navdušenka nad divjino je velikost otroka pogosto primerjala z živalmi, kot sta kolibri ter majhna želva.

Par se prihoda otroka močno veseli, pred kratkim pa je javnosti sporočil, da pričakuje deklico. ''Uživata vsak trenutek nosečnosti in sta več kot blagoslovljena z vso podporo in ljubeznijo, ki sta je deležna od njune družine, prijateljev in oboževalcev,'' so povedali ljudje blizu zaljubljencev.