Bindi Irwin že desetletje trpi neznosne bolečine zaradi endometrioze

Med operacijo so zdravniki našli cisto, napolnjeno z menstrualno krvjo, in 37 lezij, nekatere zelo globoke in jih je težko odstraniti, je še delila s svojimi sledilci. "Potrditev za leta bolečine je neopisljiva," je pripisala.

"Zdravnik mi je rekel, da je to preprosto nekaj, s čimer se ukvarjaš kot ženska, in popolnoma sem obupala, ko sem poskušala funkcionirati," je zapisala in dodala, da ji je prijateljica pomagala pri odločitvi za operacijo. "Vedela sem, da tako ne morem več živeti, saj je bil vsak del mojega življenja povezan z bolečino," je še dodala.

Svojim 5,1 milijona sledilcem je sporočila, da zdaj okreva po zdravljenju, in se zahvalila prijateljem, družini in zdravstvenemu osebju za njihovo podporo. Dodala je, da stigma okoli endometrioze pomeni, da mnoge ženske trpijo v tišini. "Naj bo to vaša potrditev, da je vaša bolečina resnična in da si zaslužite pomoč," je prepričana zvezdnica.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) endometrioza prizadene približno eno od 10 žensk in deklet v rodni dobi po vsem svetu. Povzroča lahko hude bolečine med menstruacijo, spolnim odnosom in odvajanjem blata, pa tudi bolečine v medenici, napenjanje v trebuhu, slabost in utrujenost.