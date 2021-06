Bindi Irwin želi z umikom z družbenih omrežij zaščititi svoje duševno zdravje

Bindi Irwin je na omrežju Instagram objavila fotografijo, na kateri pozira z dvomesečno hčerjo Grace Warrior , v pripisu pa najavila svoj umik z družbenih omrežij zato, da ''bo več časa posvetila svoji lepi hčeri in čudoviti družini.''

Zapisala je, da je izredno srečna, da lahko del svojega življenja in dela deli s sledilci, vendar je trenutno prišel čas, da se osredotoči na svojo srečo in na družino (ki jo sestavljajo ljudje in živali). Delo na profilu, ki je namenjen promociji njenega živalskega vrta, bo še zmeraj neprekinjeno nadaljevala.

V svoji izjavi se je dotaknila tudi pomembnosti skrbi za duševno zdravje. Sama se je za korak, katerega posledica je umik z družbenih omrežji, odločila po tem, ko se je oglasilo mnogo prijateljev in bližnjih ljudi, ki se borijo z depresijo in tesnobo.