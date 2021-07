Biografija princa Harryja ne bo žalila kraljeve družine

Princ Harry in princ William

Svoje družine noče izključiti iz svojega življenja, kljub temu pa so člani kraljeve družine skeptični o njegovih pravih namenih. Nek vir blizu kraljeve družine je dejal: "Na katerem planetu pa Harry živi, da misli, da ta knjiga ni žalitev družine?" Nad knjigo naj ne bi bili navdušeni niti princesa Eugenie , Harryjeva sestrična in Zara Phillips .

A Harry naj ne bi pisal knjige, v kateri bi želel še bolj prizadeti svojo družino, vključno z očetom, princem Charlesom in bratom, princem Williamom . Dela naj bi se lotil izključno iz svojega zornega kota, javnosti pa naj bi predstavil svoje življenje in navedel prave informacije.

Po poročanju The Daily Maila pa nad objavo naj ne bi bili navdušeni niti v Clarence House, skrbi pa jih predvsem Harryjevo pisanje o njegovi mačehi, Camilli. "Če smo iskreni, Harry in Camilla si nikoli nista bila blizu. Če bo izpostavil njun lažni odnos, bi to lahko zelo škodovalo Charlsovim namenom, da bi Camilla postala kraljica," je dejal nek vir.