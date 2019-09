'Biti hčerka R. Kellyja je dvorezen meč'

Buku Abi , 21-letna hčerka R. Kellyja , katere pravo ime je Joan Kelly , je povedala, da si želi uspeti v glasbenih vodah in da se je šele pred kratkim začela soočati z grozljivo resnico o njenem očetu. R. Kelly je namreč obtožen spolnega nadlegovanja mladoletnic, s katerimi je tudi spolno občeval in z njimi ravnal kot s služničadjo.

21-letnica je za Associated Press spregovorila o očetu, svojih načrtih in soočenju z grozljivo resnico, s katero je seznanjen ves svet. "Doma je bilo vse normalno, živela sem s starši. Mama in oče otroku zagotovo ne bosta povedala, kaj se dogaja izven zavetja toplega doma," je povedala mladenka, ki si želi uspeti v glasbenih vodah in dodala: "Otrokom v šoli pa je vseeno. V petem ali šestem razredu sem začela spoznavati grozljivo resnico, takrat sem spoznala ne tako lep del naše družine."Dodala je, da je biti hčerka R. Kellyja dvorezen meč.

Buku Abi, ki je očeta pred leti označila za pošast, je povedala, kako zelo težko se je bilo soočiti z resnico in kako težko je bilo, ko je ugotovila, da njen oče ni takšen, za kakršnega ga je imela. "Jasno je, da pred tem ne morem večno bežati. Nastopanje mi je rešilo življenje," je o glasbi povedala hčerka obtoženega raperja.

Dodala je, da so razmere na glasbeni sceni sicer boljše, odkar si je nadela umetniško ime in ni zaznamovana s priimkom Kelly, a da še vedno ni to tako, kot bi si želela.

Čeprav trenutno nima stikov z očetom, temu ni bilo tako. Pred štirimi leti je z njim posnela duet Wanna be thnere, ki govori prav o njunem odnosu. "Takrat je bilo vse, kar sem si iskreno želela, to, da bi z očetom imela normalen odnos," je povedala v intervjuju mlada glasbenica: "Bilo je zakomplicirano, a mi ni žal, da sem posnela pesem z njim."