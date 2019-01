'Biti mama je prekleto težko!'

33-letna britanska igralka Keira Knightley, ki je že pri triindvajsetih letih posnela več kot 20 filmov, je v odkritem intervjuju razkrila, da se ji je pri dvaindvajsetih letih sesul svet, ter spregovorila o manj prijetnih plateh starševstva.

Keira Knightley se je na velika platna prebila leta 1999 s filmom Vojna zvezd: Epizoda I - Grozeča prikazen. Pri triindvajsetih letih je posnela že več kot 20 filmov, vključno s filmi Kralj Arthur, romantično dramo Prevzetnost in pristranost, Pravzaprav ljubezen, Pirati s Karibov ... Že pred časom je spregovorila o zlomu, ki ga je doživela na začetku dvajsetih, ko so bili pritiski filmske industrije enostavno preveliki. Vse skupaj jo je psihično precej obremenilo in izčrpalo. "Če pogledam nazaj, je celo obdobje med 19. in 23. letom zamegljeno," je zdaj spregovorila v zelo odkritem intervjuju za Balance Magazine. "Tega obdobja se ne spomnim linearno, ker so se sprožili moji obrambni mehanizmi in veliko stvari zablokirali," je povedala. "Ko sem bila stara dvaindvajset, se mi je sesul svet. Vse je prenehalo delovati, počutila sem se razbito na majhne koščke. Kot da bi se mi razsuli možgani," je pojasnila.

Zato si je vzela premor od kariere, da bi si psihično opomogla. Eno leto je potovala po svetu. "Resno sem dvomila, če se bom sploh vrnila na delo, ampak vedno sem imela tako rada igro. Vse ostalo, kar pride zraven, je tisto, kar mi povzroča težave," je pojasnila. Dodala je, da pri tistih letih – kot večina mladih – še ni točno vedela, kdo je. "Telo se mi je spreminjalo, nisem vedela, kako sploh vidim in dojemam samo sebe, kako sem sploh videti. A istočasno so kar naenkrat množice ljudi jasno izražale svoje poglede name kot na mlado dekle in igralko. Izgubila sem zaupanje vase, saj so me prepričali, da si ne zaslužim početi, kar počnem," je dejala. Ko je bila leta 2008 nominirana za bafto (2008), ni hiše zapustila tri mesece. "Ni bilo možnosti, da bi lahko šla na rdečo preprogo in ne imela paničnega napada. Zato sem se poslužila hipnoterapije in delovalo je. Na srečo tega občutka nisem imela že dolgo," je pojasnila.

'Biti mama je prekleto težko' Igralka, ki ima s 35-letnim možemJamesom Rightonom triletno hčerko Edie, je spregovorila tudi o materinstvu. Priznala je, da ima to, da je zelo zaposlena, svoje prednosti. "Nič ni seksi pri tem, ko skušaš obvladovati triletnico, zato me mediji zdaj večinoma pustijo pri miru. Mislim, da ženskam ne pripisujemo dovolj zaslug za psihičen in čustven maraton, ki ga prestajajo, ko postanejo mame," je dejala. "Sama imam ogromno privilegijev. Imam neverjeten podporni sistem, neverjetno srečo v karieri, lahko si privoščim dobro varstvo, ampak se mi še vedno zdi prekleto težko. In prav je govoriti o tem," je dejala.

