Bitka med bratoma: kakšen je William v resnici?

Je princ William res nesramen in čisto nasprotje v javnosti prijaznega princa, kot pravi njegova mačeha Camilla? Kakšna je resnica o bitki z bratom Harryjem? V kakšnih odnosih sta brata po razvpiti odcepitvi mlajšega princa in njegove žene Meghan od kraljeve družine? Bodo Meghan in Harryju res odzveli kraljeva naziva? Odgovore na ta vprašanja na Otoku že skorajda zahtevajo. Ne le to, razvpiti poslanec Nigel Farage je med tistimi, ki poziva, da bi Harryju in Meghan zaradi vpletanja v politiko odvzeli naslova vojvode in vojvodinje. Naslova kraljevih visokosti sta sicer že izgubila ob odcepitvi, po kateri je na britanskem dvoru na novo zasijala zvezda Williamove žene Kate.