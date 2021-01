Bivša Dr Dreja trdi, da ji je raper v času zakona večkrat grozil s pištolo

Nicolina izjava je odgovor na Drejevo izjavo pretekli teden, ko je za javnost izjavil, da do nje nikoli ni bil nasilen. "Nikoli v času najinega 24-letnega zakona do Nicole nisem bil nasilen ali kakorkoli ogrožal njeno fizično varnost," je povedal Dre. A očitno je to le ena od točk, o kateri se nekdanja zakonca ne moreta sporazumeti.

Bivša žena glasbenega mogula Dr Dreja trdi, da jo je mož večkrat zlorabil in ji celo grozil s smrtjo. Nicole Young in glasbeni producent sta trenutno v ločitvenem postopku in v ločitvenih papirjih 51-letnica pravi, da naj bi ji mož večkrat grozil s pištolo.

Zdaj, šest mesecev po vložitvi ločitvenih papirjev, Nicole pravi, da ji je Andre kar dvakrat pištolo prislonil na glavo in ji grozil. Prvič naj bi se to zgodilo leta 2000 in drugič leta 2001, kot navaja Daily Mail, ki je dobil vpogled v sodne dokumente. 51-letnica trdi tudi, da jo je večkrat udaril v obraz oziroma v glavo. To se je zgodilo leta 1999 in 2000. Ko se je pred njegovo jezo skrila v eno od sob v hiši in zaklenila vrata, je v besu podrl vrata, kar jo je še posebej prestrašilo.

Pravi pa, da je bil do nje nasilen tudi verbalno. "Andre je verbalno in čustveno zdesetkal mojo osebnost do te mere, da trpim za posttravmatskim sindromom," je zapisala v uradne dokumente. Nicole pravi, da je njegova izjava, da ji ni nikoli nič naredil, laž. "Andre več kot očitno laže na sodišču. V času najinega zakona nikoli ni bila poklicana policija, pravi. Meni pa je zelo težko to podoživljati in razlagati, kaj se je dogajalo v najinem skoraj 25-letnem razmerju. Sem pa policijo klicala večkrat, eden od takšni dni se je zgodil septembra 1995, malo pred najino poroko, ko me je vrgel ob zid in me prijel za vrat ter tako dvignil od tal."

Povedala je tudi, da je večkrat razmišljala, da bi klicala policijo, a se je preprosto bala, da bo tako samo še huje. "Dlje kot sva bila v zvezi, dlje kot se je dogajala ta zloraba, vse manj sem imela samozavesti, da bi jih dejansko poklicala. Sicer pa, prvič: veliko dokazov je, ki pravijo, da je bil Andre resnično nasilen. Drugič: tu sem vam ponudila obsežno in zelo obsežno pričanje o Andrejevi neizprosni zlorabi in nadzorom nad mano. To se je dogajalo skoraj polovico mojega življenja. Zavajajoče in žaljivo je, da Andre pravi, da me ni zlorabljal. Kot žrtev nasilja pač nisem vodila evidence, kdaj se je zgodilo kaj. Znano dejstvo je, da žrtve nasilja nimajo dokazov, da se je to sploh zgodilo."