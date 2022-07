Bivša punca Peta Davidsona: Z mano je prekinil preko telefona

Zveze s Petom sicer Olivia prej ni nikoli javno potrdila, zato je bila šokirana, ko so ji voditelji Dave Portnoy, Josh Richards in Brianna Chickenfry o njej zastavili vprašanja. "Kje ste to slišali, kako ste to slišali?" jih je vprašala, oni pa so ji pojasnili, da so o tem prebrali na družbenem omrežju Instagram, na profilu, ki objavlja govorice o znanih osebah. Olivia je bila nad tem presenečena, saj je mislila, da nihče ni vedel za njeno romantično razmerje.

Profil z govoricami o zvezdnikih je še navedel, da je 28-letni Davidson s pevko prekinil, ker se je začel sestajati z igralko priljubljene serije Bridgerton, Phoebe Dynevor. Olivila ni potrdila, da jo je komik pustil zaradi Phoebe, je pa dejala, da je bilo to dolgo časa nazaj in še vedno meni, da je Pete "prijeten fant". "Privlačen je, resnično smešen in prijeten. Resnično prijeten fant je," je zatrdila.

Pevkino zgodbo je Davidsonov predstavnik za javnost za Page Six zanikal. "To ni res. Bila sta zgolj prijatelja, ki sta se nekajkrat družila." Pete je trenutno srečen v zvezi z resničnostno zvezdnico Kim Kardashian, pred tem pa je imel romanco s 27-letno Phoebe Dynevor. Te uradno sicer nista potrdila, so ju pa paparaci večkrat ujeli med poljubljanjem in preživljanjem skupnega časa.