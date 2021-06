Bivša tekmovalka Otoka ljubezni: Slava in denar ne trajata večno

Minila so štiri leta, odkar se je Montana Brown udeležila resničnostnega šova Otok ljubezni. Šov, ki ga lahko spremljate na VOYO, je 25-letnico izstrelil med zvezdnike resničnostne televizije, s seboj pa je prinesel tudi nekaj negativnih stvari. Brownova je priznala, da je bila slava prvo leto po koncu šova zelo obremenjujoča in da se je zaradi nje velikokrat obnašala kot razvajen otrok: "Ljudje ti vse dajo zastonj in zate naredijo vse," je dejala v intervjuju za ameriško revijo in dodala, da se je šele pred kratkim naučila, da se ne sme primerjati z drugimi zvezdniki in da mora svojo pozornost namesto k družbenim omrežjem preusmeriti k pomembnejšim stvarem.