Bivša Trudeaujeva žena prekinila molk o njegovi zvezi s Katy Perry

Sophie Grégoire, bivša žena nekdanjega kanadskega premierja Justina Trudeauja, je prvič spregovorila o njegovi novi zvezi s pevko Katy Perry.
Kot je v podkastu Arlene is Alone izpostavila voditeljica oddaje Arlene Dickinson, je 50-letnica ostala mirna in 'kul' glede vsega, kar se dogaja. "Veste, smo ljudje in stvari na nas vplivajo. To je normalno. Kako se odzovete na stvari, je vaša odločitev. Zato sem se odločila, da bom poskušala poslušati glasbo namesto hrupa," je dejala.
Grégoire in Trudeau sta se poročila leta 2005. V zakonu so se jima rodili trije otroci – Xavier, Ella-Grace in Hadrien. Novico o ločitvi sta naposled sporočila avgusta 2023.
V pogovoru je sicer zanikala, da bi po ločitvi postala mati samohranilka. "Sodelujeva z očetom, ki ima svoje otroke zelo rad in jim je vedno na voljo," mu je stopila v bran.
Trudeau in Perry sta svojo zvezo potrdila pred mesecem dni, ko sta z roko v roki zapustila enega od pariških klubov. Že vse od poletja, ko so ju skupaj opazili na večerji in na dopustovanju, je javnost ugibala, ali se med njima plete kaj več kot le prijateljstvo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.