Tuja scena

Bivša Trudeaujeva žena prekinila molk o njegovi zvezi s Katy Perry

Los Angeles, 22. 11. 2025 09.34 | Posodobljeno pred 20 minutami

Pred dobrim mesecem sta nekdanji kanadski premier Justin Trudeau in pevka Katy Perry potrdila, da sta v zvezi. Že pred tem je javnost dlje časa ugibala, ali se med njima plete romantično razmerje. Trudeaujeva nekdanja žena Sophie Grégoire je zdaj prekinila molk in prvič spregovorila o njuni zvezi. "Kako se odzovete na stvari, je vaša odločitev," je med drugim dejala.

Sophie Grégoire, bivša žena nekdanjega kanadskega premierja Justina Trudeauja, je prvič spregovorila o njegovi novi zvezi s pevko Katy Perry.

Sophie Grégoire in Justin Trudeau leta 2020.
FOTO: AP

Kot je v podkastu Arlene is Alone izpostavila voditeljica oddaje Arlene Dickinson, je 50-letnica ostala mirna in 'kul' glede vsega, kar se dogaja. "Veste, smo ljudje in stvari na nas vplivajo. To je normalno. Kako se odzovete na stvari, je vaša odločitev. Zato sem se odločila, da bom poskušala poslušati glasbo namesto hrupa," je dejala.

Grégoire in Trudeau sta se poročila leta 2005. V zakonu so se jima rodili trije otroci – Xavier, Ella-Grace in Hadrien. Novico o ločitvi sta naposled sporočila avgusta 2023.

V pogovoru je sicer zanikala, da bi po ločitvi postala mati samohranilka. "Sodelujeva z očetom, ki ima svoje otroke zelo rad in jim je vedno na voljo," mu je stopila v bran.

Katy Perry, Justin Trudeau
FOTO: Omrežje X

Trudeau in Perry sta svojo zvezo potrdila pred mesecem dni, ko sta z roko v roki zapustila enega od pariških klubov. Že vse od poletja, ko so ju skupaj opazili na večerji in na dopustovanju, je javnost ugibala, ali se med njima plete kaj več kot le prijateljstvo.

justin trudeau katy perry Sophie Grégoire
