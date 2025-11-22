Bivša Trudeaujeva žena prekinila molk o njegovi zvezi s Katy Perry

Kot je v podkastu Arlene is Alone izpostavila voditeljica oddaje Arlene Dickinson, je 50-letnica ostala mirna in 'kul' glede vsega, kar se dogaja. "Veste, smo ljudje in stvari na nas vplivajo. To je normalno. Kako se odzovete na stvari, je vaša odločitev. Zato sem se odločila, da bom poskušala poslušati glasbo namesto hrupa," je dejala.

Grégoire in Trudeau sta se poročila leta 2005. V zakonu so se jima rodili trije otroci – Xavier, Ella-Grace in Hadrien. Novico o ločitvi sta naposled sporočila avgusta 2023.

V pogovoru je sicer zanikala, da bi po ločitvi postala mati samohranilka. "Sodelujeva z očetom, ki ima svoje otroke zelo rad in jim je vedno na voljo," mu je stopila v bran.