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Bivša žena Elona Muska: Matere svojih otrok naj bi označeval za vzrediteljice

Los Angeles, 11. 09. 2026 14.17 pred 20 minutami 3 min branja 4

Avtor:
E.K.
Elon Musk

V novem dokumentarnem filmu o Elonu Musku, ki izide prihodnji mesec, je spregovorila tudi milijarderjeva nekdanja žena. Justine Wilson je razkrila podrobnosti njunega zakona in se obregnila ob njegov odnos do mater svojih 14 otrok. Ustanovitelj Tesle pri nastajanju filma ni sodeloval, zaradi navedb v njem pa naj bi celo grozil s tožbo.

Justine Wilson je v novem dokumentarnem filmu Alexa Gibneyja Musk, ki je pred dnevi doživel svetovno premiero na beneškem filmskem festivalu, spregovorila o zakonu z nekdanjim možem Elonom Muskom. Med drugim je po poročanju revije People razkrila, da naj bi ustanovitelj Tesle matere svojih 14 otrok označeval za vzrediteljice oziroma ženske za razplod. Justine Wilson, ki je bila z Muskom poročena med letoma 2000 in 2008 ter se v zakonu razveselila rojstva šestih otrok, je dejala, da so zanj ženske, ki mu rojevajo otroke, zamenljive.

Elon Musk
Elon Musk
FOTO: AP

Wilsonova in ustanovitelj Tesle sta starša dvojčkov Vivian in Griffina ter trojčkov Kaija, Saxona in Damiana. Imela sta tudi sina Nevada Alexandra, ki je umrl pri desetih tednih. V filmu je omenjena tudi Vivian, kateri je bil ob rojstvu pripisan moški spol, starša pa sta jo poimenovala Xavier. Slednja se je pred leti odločila spremeniti spol, kar pa je povzročilo močno neodobravanje njenega odtujenega očeta. Mati transspolne hčerke je v prihajajočem dokumentarcu povedala, da je njen nekdanji mož Vivian po tem, ko je razkrila, da je transspolna, ukinil zdravstveno zavarovanje. Zatrdila je tudi, da Musk "nikoli ni poskušal popraviti njunega odnosa, saj to ni v njegovi naravi". Naj pa bi kljub nestrinjanju tedaj Justine sporočil, da bo transspolno hči imel vedno rad.

Vivian Wilson
Vivian Wilson
FOTO: Profimedia

Musk pri nastajanju dokumentarca ni sodeloval. Že leta 2023 je na omrežju X zapisal, da dokumentarni film dojema kot napad nase. Film namreč prikazuje najbogatejšega človeka na svetu kot malenkostnega, narcističnega, megalomanskega, krutega in na osebni ravni odtujenega od ljudi, medtem ko navidezno želi rešiti človeštvo s kolonizacijo Marsa.

Muskov odvetnik Alex Spiro je zaradi novega dokumentarca zagrozil tudi s pravnimi ukrepi. Med drugim trdi namreč, da film lažno namiguje, da je Musk s sateliti Starlink manipuliral s predsedniškimi volitvami leta 2024.

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Pred izidom dokumentarca je Spiro poslal pismo, v katerem je ustvarjalcem očital, da Musku niso omogočili odziva na navedbe v filmu in da so si mnenje o njem ustvarili že vnaprej. "Ta projekt se ni začel kot raziskovanje," je zapisal po poročanju omenjenega medija in dodal: "Začel se je z zaključkom." Tako naj bi producentom ter drugim sodelujočim pri filmu poslal uradno pravno opozorilo, da lahko pričakujejo sodni postopek.

Alex Gibney
Alex Gibney
FOTO: Profimedia

Na njegove navedbe se je odzval predstavnik produkcijske hiše Jigsaw, ki stoji za filmom, in stopil v bran režiserjevemu delu. "Filmi Alexa Gibneyja so znani po poglobljenem in na dejstvih temelječem raziskovanju vplivnih posameznikov in podjetij, ki ga združuje z drznim in privlačnim režijskim slogom," je zatrdil predstavnik.

Elon Musk Dokumentarni film Justine Wilson Alex Gibney tožba

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KOMENTARJI4

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mmickica
11. 09. 2026 14.38
Vsi geniji so malce cudni, to je dejstvo. Ampak ce se s takim specas in imas otroke z njim zaradi neke koristi, financne ali mentalne, potem si tocno to, kar pise. Pozabil je le dodat, da je v tem primeru on plemanski bk.
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0 0
mmickica
11. 09. 2026 14.38
*plemenski
Odgovori
0 0
Astalaviva1958
11. 09. 2026 14.33
Tega Gibneya bo Musk sesul da bo pod mostom živel...:D
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-1
0 1
Delorean1973
11. 09. 2026 14.22
Ko ste jemale njegov denar vam je bilo vseeno kako vas kliče.
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+2
3 1
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