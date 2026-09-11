Bivša žena Elona Muska: Matere svojih otrok naj bi označeval za vzrediteljice

Justine Wilson je v novem dokumentarnem filmu Alexa Gibneyja Musk, ki je pred dnevi doživel svetovno premiero na beneškem filmskem festivalu, spregovorila o zakonu z nekdanjim možem Elonom Muskom. Med drugim je po poročanju revije People razkrila, da naj bi ustanovitelj Tesle matere svojih 14 otrok označeval za vzrediteljice oziroma ženske za razplod. Justine Wilson, ki je bila z Muskom poročena med letoma 2000 in 2008 ter se v zakonu razveselila rojstva šestih otrok, je dejala, da so zanj ženske, ki mu rojevajo otroke, zamenljive.

Elon Musk FOTO: AP

Wilsonova in ustanovitelj Tesle sta starša dvojčkov Vivian in Griffina ter trojčkov Kaija, Saxona in Damiana. Imela sta tudi sina Nevada Alexandra, ki je umrl pri desetih tednih. V filmu je omenjena tudi Vivian, kateri je bil ob rojstvu pripisan moški spol, starša pa sta jo poimenovala Xavier. Slednja se je pred leti odločila spremeniti spol, kar pa je povzročilo močno neodobravanje njenega odtujenega očeta. Mati transspolne hčerke je v prihajajočem dokumentarcu povedala, da je njen nekdanji mož Vivian po tem, ko je razkrila, da je transspolna, ukinil zdravstveno zavarovanje. Zatrdila je tudi, da Musk "nikoli ni poskušal popraviti njunega odnosa, saj to ni v njegovi naravi". Naj pa bi kljub nestrinjanju tedaj Justine sporočil, da bo transspolno hči imel vedno rad.

Vivian Wilson FOTO: Profimedia

Musk pri nastajanju dokumentarca ni sodeloval. Že leta 2023 je na omrežju X zapisal, da dokumentarni film dojema kot napad nase. Film namreč prikazuje najbogatejšega človeka na svetu kot malenkostnega, narcističnega, megalomanskega, krutega in na osebni ravni odtujenega od ljudi, medtem ko navidezno želi rešiti človeštvo s kolonizacijo Marsa. Muskov odvetnik Alex Spiro je zaradi novega dokumentarca zagrozil tudi s pravnimi ukrepi. Med drugim trdi namreč, da film lažno namiguje, da je Musk s sateliti Starlink manipuliral s predsedniškimi volitvami leta 2024.

Pred izidom dokumentarca je Spiro poslal pismo, v katerem je ustvarjalcem očital, da Musku niso omogočili odziva na navedbe v filmu in da so si mnenje o njem ustvarili že vnaprej. "Ta projekt se ni začel kot raziskovanje," je zapisal po poročanju omenjenega medija in dodal: "Začel se je z zaključkom." Tako naj bi producentom ter drugim sodelujočim pri filmu poslal uradno pravno opozorilo, da lahko pričakujejo sodni postopek.

Alex Gibney FOTO: Profimedia