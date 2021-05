Bivša žena Russella Crowa delila fotografije njunih dveh sinov

Fotografija nedvomno dokazuje, da jabolko ne pade daleč od drevesa, saj sta sinova staršemaneizmerno podobna. O Charlsu in Tennysonu je lansko poletje spregovoril tudi avstralski igralec, ki se je v intervjuju za tuje medije pošalil, da sta se njegova sinova med pandemijo odločila, da karanteno preživita z mamo, ker je do njene hiše na voljo dostava hrane. Povedal je, da sta sinova na vprašanje, kje bi rada preživela karanteno, odgovorila, da bosta namesto očetovske oskrbe raje izbrala ponudnika za dostavo hrane. "Moja fanta živita z njuno materjo. Tam sta se dobro ustalila," je dodal.

Crowe in Spencerjeva sta se razšla oktobra 2012, več kot 20 let po tem, ko sta se spoznala na snemanju filma The Crossing, kjer sta igrala ljubimca. A kot kaže nekdanja zakonca ostajata v dobrih odnosih, saj je Spencerjeva svojemu bivšemu partnerju prejšnji mesec na Instagramu čestitala za 57. rojstni dan in voščilu priložila nekaj družinskih fotografij.