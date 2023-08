Bivše dekle Elona Muska: Upam, da bom umrla v vesolju.

Pevka Grimes je v nedavnem intervjuju za revijo Wired spregovorila tudi o svojih načrtih za obisk vesolja. Na vprašanje, ali načrtuje obisk zunaj Zemlje, je dejala: "Vsekakor. Upam, da bom umrla v vesolju. Želim iti tako daleč, da moje telo ne bi zdržalo poti nazaj. To bi storila proti koncu svojega življenja, morda, ko bom stara 65 let."

Dodala je, da se Mars zdi odličen kraj za smrt, ko bo tam seveda postavljena določena infrastruktura. "Tja bi odšla in tam živela, dokler ne umrem," je dejala 35-letnica, ki ima z Elonom Muskom dva otroka, sina po imenu X (Exa Dark Sideræl) in hčerko po imenu Y (X Æ A-12). "Če obstaja resnična odgovornost, na primer, če bodo moji otroci imeli vnuke in me bodo res potrebovali, si bom morda premislila, toda najraje bi obiskala nove svetove."

"Rada bi se preselila na Mars. Ampak moram počakati, da bodo moji otroci odrasli, stari 25 let. Mislim, da bi obžalovala, če bi umrla na Zemlji. Če bi umrla v vesolju, bi si rekla: 'Živela si odlično življenje, naredila si vse, kar si želela.'" Želje se bodo glasbenici morda kmalu uresničile, saj njen nekdanji izbranec s podjetjem SpaceX trenutno dela na 3 milijarde dolarjev vredni raketi za večkratno uporabo za prevoz ljudi in tovora na Luno in Mars.