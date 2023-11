Nekdanje dekle Kanyeja Westa besno in ogorčeno: Nisem spolni objekt

Manekenka in igralka Julia Fox je poskrbela za malo morje komentarjev na družbenih omrežjih, potem ko je izšla nova številka britanske revije Cosmopolitan, katere naslovnico krasi Julia – zgoraj brez. Drzna poteza manekenke, ki je pozirala oblečena v hlače, z rokavicami na rokah in kapo na glavi, je sprožila številne odzive in očitke. Ljudje so jo označili za spolni objekt, kar pa je 33-letnica ostro obsodila. "Žensko telo je treba slaviti," je kot odgovor na komentarje zapisala Julia in se obenem pošalila: "Spolnost je zadnja stvar, ki jo s prakticiram s svojim telesom."

Igralka je ob tej priložnosti pristavila, da želi s svojimi izkušnjami, ki jih je imela v mladosti z moškimi, pomagati mladim dekletom, da ne bi trpele tako kot ona. V svoji knjigi Down the Drain, ki jo je izdala pred dvema mesecema, je namreč opisala obdobje svoje mladosti in spomine, na katere danes gleda povsem drugače – spoznala je namreč, da je bila takrat žrtev. "Težko mi je bilo pogledati nazaj in se spomniti svojih zgodnjih srečanj z moškimi ... Enako s**nje, drug obraz. Zdaj vem, da sem bila žrtev, čeprav se ne maram počutiti kot žrtev – tako nemočno in ranljivo. Mladim dekletom in ženskam bi zato rada sporočila, da nikoli ni prepozno, da spremenijo svoj način življenja. Treba se je odločiti, kaj si želite, in potem delati na tem," je prepričana Foxova.

Dotaknila se je tudi svojega kratkega druženja z raperjem Kanyejem Westom, ki se je odvijalo preteklo leto, in povedala, da ji že preseda, da jo nenehno povezujejo z njim, da je njeno ime vedno zapisano ob njegovem. "Večino časa, ko se pojavljam v medijih, je moje ime povezano z njim. Zelo mi gre na živce, saj je bilo druženje z njim, če pogledamo moje življenje kot celoto, le ena milisekunda. To seveda ne pomeni, da ga ne prenesem, zgolj da mi to dejstvo ni všeč. Jaz sem jaz, oseba zase. Pred njim sem bila uspešna in tudi po njem bom," je prepričana Julia.