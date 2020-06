Bivšega moža Megan Fox fotografi ujeli s 25-letno plavolasko

Zdi se, da je igralec Brian Austin Green že v procesu prebolevanja nekdanje žene Megan Fox, s katero ima sicer tri otroke. Brian je o njunem razhodu javno spregovoril pred nekaj tedni in povedal, da je bila to Meganina želja. Mnogi so sicer natolcevali, da naj bi Megan Briana prevarala z glasbenikom Machine Gun. Tega je spoznala, ko jo je povabil k snemanju novega videospota.

A tudi Brian se je očitno sprijaznil z dejstvom, da z Megan nista več skupaj. Ameriški paparaci so ga namreč ujeli v družbi postavne 25-letne Courtney Stodden. Paparaci so ju ujeli po tem, ko sta skupaj kosila v eni od losangeleških restavracij. Courtney je ameriška zvezdnica, ki je znana po svojem zakonu s 34 let starejšim igralcem Dougom Hutchinsonom. Z njim se je poročila, ko je imela 16 let, on pa je bil takrat star 50 let. Uradno sta se ločila letos januarja. Poročena sta bila skoraj 10 let, vmes pa je Courtney sodelovala tudi v šovu Big Brother.