Nekdanji dekleti Joeja Jonasa skupaj na večerji: 'Kako sta si ga privoščili'

27-letna Sophie Turner in 33-letna Taylor Swift sta se v New Yorku skupaj odpravili na večerjo, nato pa sta si privoščili še pijačo v nočnem lokalu Temple Bar. Z druženjem sta na družbenih omrežjih pritegnili veliko pozornosti, saj sta obe nekdanji dekleti Joeja Jonasa .

Sophie Turner in Taylor Swift v New Yorku

Zvezdnica Igre prestolov se trenutno ločuje od Jonasa, ki je v začetku meseca po štirih letih zakona in dveh hčerkah vložil ločitvene papirje. Swiftova se je z Joejem sestajala leta 2008, ko je bila stara 18 let. Po njunem razhodu je v pogovorni oddaji Ellen DeGeneres povedala, da je pevec z njo prekinil zvezo po telefonskem klicu, ki je trajal zgolj 27 sekund. O njuni propadli zvezi je nato napisala pesem Forever and Always , ki je izšla na albumu Fearless , in pesem Mr. Perfectly Fine , ki je izšla letos v novi različici albuma Fearless.

Oboževalci zvezdnic so na družbenem omrežju izrazili navdušenje nad njunim prijateljstvom in potezo, da sta se skupaj pojavili v javnosti. "Sophie želim zaploskati. Najprej je bila tiho, sedaj pa to? Pokazala je svojo moč." "Umiram, to je tako smešno. Predstavljajte si, kako sta si ga privoščili." "O moj bog, upala sem, da se bo to zgodilo, ampak nisem si mislila, da se dejansko bo. O bog, kako imam rada ženske." "Upam, da sta si v avtu vrteli pesem Mr. Perfectly Fine." "Ljubim to pasivno agresivno energijo."