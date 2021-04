Bivši fant Meghan Markle jo brani: Zagotovo ni nikogar ustrahovala

Igralec iz Los Angelesa je v sredo za US Weekly dejal, da si "osebno ne zna predstavljati" , kako (Meghan) nadleguje zaposlene pri kraljevi družini. V poročilu z dne 2. marca, nekaj dni pred intervjujem z Oprah Winfrey , je Times poročal, da so člani njihovega londonskega gospodinjstva še vedno travmatizirani zaradi ravnanja nekdanje igralke, starejši člani njihove ekipe pa so globoko zaskrbljeni zaradi "nadlegovanja" mlajših delavcev.

"Zanjo lahko rečem, da počne vse, za kar meni, da mora narediti, da bi bila srečna in da ji uspe preživeti v sistemu, ki ji najverjetneje ni bil preveč naklonjen, pa tudi dejstvu, kdo je in od kod prihaja," je pojasnil.

"Ko se ženske temnejše polti zavzamejo zase in spregovorijo proti zatiranju in pomanjkanju spoštovanja do njih, pogosto ljudje svetlejše polti to doživljajo negativno, saj v resnici nočejo, da bi se o tem govorilo," je dejal."Skoraj tako, kot da se od ljudi pričakuje, da vedo, kje je njihovo mesto in kadar koli ne ravnajo v skladu s tem, se na to gleda kot na težavo," je zaključil.

Marklova naj bi bila žalostna zaradi zadnjega napada, še posebej zato, ker je bila sama tarča nasilja in je zelo zavezana k podpori tistim, ki so doživeli podobno bolečino in travmo.

Buckinghamska palača trenutno preiskuje obtožbe o Meghaninem vedenju do zaposlenih. Silverstein, danes poročen in oče dveh otrok, je dejal, da dvomi, da bo 'medijsko zanimanje' za Meghan in princa Harryja s selitvijo v Kalifornijo izginilo.