Bivši Jelene Karleuše nespretno osvajal Severino: Nisem najbolj kreativen

O ločitvi Jelene Karleuše in Duška Tosića se govori že leta (spomnimo: govorice so se začele, ko je nogometaš Ognjen Vranješ medijem prodal gole fotografije Jelene Karleuše). Zdaj pa so te govorice še glasnejše, saj se je Duško pred meseci trudil osvajati hrvaško pevko Severino. A očitno zelo neuspešno.

Duško ji je pisal novembra in začel z vprašanjem, kako je. Severina je odgovorila, da je dobro in da enako želi njim (uporabila je množino, op. a.). Nato je nadaljeval z vprašanjem, če kaj dela. Severina pa je odgovorila: "Kako zanimivo vprašanje. To vedno tako pišete ali ...?" In na to je Duško odgovoril, da mora nekako začeti pogovor in dodal: "Nisem najbolj kreativen, kajne?" Severina pa se je posmehnila in odpisala: "Niso vsi za vse."

Jelena je Severino javno velikokrat napadla, ko pa srbska pevka govori o Severininem sinu in pravici skrbništva nad Aleksandom , Severina potegne črto. Hrvaška pevka je Jeleni, ki je velika zagovornica srbskega predsednika Aleksandra Vučića in njegove stranke SNS, na Instagramu poslala zasebno sporočilo in posnetke zaslona sporočil, ki jih je dobila od Jeleninega moža Duška. "Velike muke človeka naredijo nesrečnega in nečastnega. Pojej tisti SNS sendvič in nikoli več ne omenjaj mojega sina," je zapisala Severina, v posnetkih zaslona pa je bilo razvidno, kaj ji je pisal Duško.

Nato jo je vprašal, če bosta skupaj popila kavo ali kozarček rujnega, Severina pa je zmedeno odgovorila: "Ampak ne poznava se ..." Duško pa vztrajno: "Se bova spoznala." In Severina ga je vprašala, kako, on pa je odgovoril, da nekoč nekje na kavi. Nato ga je ignorirala. Čez tri dni ji je zaželel dobro jutro.

Naslednjič se je opogumil marca, ko ji je napisal, kako je. Ona je odgovorila, da je dobro in se zahvalila za vprašanje. Pet dni pozneje je Duško Severino vprašal, ali je v Beogradu, na to pa je hrvaška pevka odgovorila: "Oprostite, ampak ne razumem, kaj želite? Midva nisva znanca, kaj šele prijatelja. Če ste se navadili tako pisati ženskam, nisem ena od njih, zato mi nehajte pisati." Duško ji je napisal samo: "Okej, Seve."

Brutalni napad srbske dive

Jelena je na Severinino sporočilo, v katerem jo je prosila, naj ne omenja več njenega sina in ji sporočila, naj se 'naje SNS sendviča', odgovorila: "Ti pa jej srbski k**** in ne razmetavaj se preveč. Ker čista vest se ne plača ne s sendviči ne z denarjem, kot si vajena ti, nesrečnica. Očitno mora biti res težko, če si pripravljena iti zoper svoj narod in si pripravljena sebe in očeta in sina enačiti z genocidom."

Jabolko spora: Srebrenica

Jelena je Severino napadla zaradi izjave iz leta 2022, ko je povedala, da je tragično dogajanje iz Srebrenice, ki je zaznamovalo zgodovino nekdanje skupne države, enačila z genocidom. Hrvaška pevka je takrat povedala, da bi morala Srbija plačati odškodnino vsem svojcem umrlih v Srebrenici. Karleušo je to očitno tako razjezilo, da je star intervju delila na svojih družbenih omrežjih. "Severina, zakaj je tebi pomembno, če se uporablja beseda genocid ali beseda zločin? Zakaj se ti ukvarjaš s sojenjem, kaj se je zgodilo in kako je zadeva pojasnjena? Če gre za denar in odškodnino, povej, koliko denarja je tvoja država plačala Srbiji za Jasenovac? A se to plačuje na tono mesa ali na število ljudi? Kolikor na primer stane milijon življenj? Koliko za milijon Srbov in ali hočete popust, ker so bili umorjeni tudi Židje? Romi so gratis? Ali želite količinski popust in vloženi trud, ker je treba imeti veliko volje in truda, da se doseže visoka številka v samo enem taborišču," je bila Jelena besna na Severino in nadaljevala v istem tonu ter na koncu dopisala besede, ki so Severino razjezile do te mere, da ji je poslala Duškova sporočila: "Pa tudi tvoj sin, ki je prav tako Srb, bo nosil ta žig na sebi, če se bo ta zgodovinska nepravica znova zgodila. Poskusi in ne bodi tako 'pametna'."