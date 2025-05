Bivši mož igralke Larine izbire osvajal pevko: Imam pas, ki bi ti bil všeč

Hrvaški glasbenik Boris Rogoznica , ki je sicer bolj znan kot nekdanji mož igralke Doris Pinčić , se je na Instagramu odločil, da bo na očem vseh, poskusil svojo srečo z mlado glasbenico Domenico. Pevka je namreč objavila video iz letala in napisala, da je varnostni pas edini pas, ki ga trenutno potrebuje v življenju. No, Boris je to očitno videl kot primeren trenutek za osvajanje.

"Še vedno sem svoboden in v tem resnično uživam. Lahko bi rekel, da sem zaljubljen v življenje, ki ga živim v polnosti, in v svobodo, ki jo imam. Da poleg otrok in dela, ki ga opravljam, najdem čas tudi za lastne užitke. Predvsem razmišljam o potovanjih, ki mi prinašajo največ veselja, nato pa o preživljanju časa z najdražjimi. Rad hodim na večerje, ampak tudi kuham doma za prijatelje. Bodimo iskreni, lepo je biti zaljubljen in vsi si nekako prizadevamo za to. Ljubiti in biti ljubljen. Tudi v tem pogledu nisem čudak. Meni se to še ni zgodilo. Česa takega ne moreš prisiliti. Ko in če se bo ljubezen pojavila, jo bom sprejel z obema rokama in se prilagodil novi situacijim," je lani povedal za Story.