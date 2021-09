Bivši mož J.Lo prvič na rdeči preprogi z novo izbranko

Za zdaj Marc še ni javno komentiral svojega novega ljubezenskega razmerja, na podelitvi nagrad pa je nastopil s pesmijo Pa'lla Voy.

Marc ima za seboj že dva neuspešna zakona. Pred štirimi leti, februarja 2017, se je uradno ločil od manekenke Shannon De Lima, s katero sta se poročila novembra 2014. Pred tem je bil poročen z Jennifer Lopez, s katero sta se leta 2014 po 10 letih zakona ločila. Skupaj imata 13-letna dvojčka Emme in Maxa.

Aprila je bližnji vir Jennifer Lopez za E! News povedal, da se je Marc Anthony izkazal in bil v veliko pomoč, ko sta 52-letna pevka in Alex Rodriguez v začetku tega leta preklicala zaroko."On je odličen oče in je bil na razpolago Jennifer in njunima otrokoma," je takrat dejal dobro obveščen vir.