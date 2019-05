Bivši mož Meghan Markle se je poročil s premožno dedinjo

Le nekaj dni zatem, ko je britanska vojvodinja Meghan Markle povila svojega prvorojenca Archieja , je njen nekdanji soprog, hollywoodski producent Trevor Engelson skočil v zakonski jarem s premožno dedinjo in nutricionistko Tracey Kurland – hčerko multimilijonarskega bankirja, Stanforda Kurlanda . Novopečena zakonca sta se zaročila dva tedna po odmevni kraljevi poroki princa Harryja in Meghan Markle, ki je potekala maja lani.

31-letna Kurland in 42-letni Engelson sta zakonsko zvezo sklenila v kraju Montecito v Kaliforniji, poročni obred pa je potekal na prostem, v ožjem krogu prijateljev in svojcev. Po poročanju tujih medijev je na poroki vladalo sproščeno vzdušje, svatje pa so si lahko postreli z zanimivo in nekoliko nenavadno kulinarično ponudbo: hamburgerji, pomfrijem, solato in ostrigami.