Bivši mož v novi knjigi s hudimi obtožbami nad Britney Spears: 'Ni dobro'

Pop princesa Britney Spears je v svoji skoraj tri desetletja dolgi karieri nanizala številne uspehe in uspešnice. Zaradi velike slave so ji na vsakem koraku sledili paparaci, ki so posneli vsak trenutek njenega življenja. V avtobiografiji Ženska v meni je Spears podrobno opisala svoje spomine, ob tem pa se je dotaknila tudi zakona s Kevinom Federlinom, v katerem sta se jima rodila dva sinova.
Svojo resnico o burnem zakonu pa bo v svoji avtobiografiji You Thought You Knew (Kar si mislil, da si vedel, op. a.), ki bo izšla čez nekaj dni, zdaj opisal tudi Federline. Že pred izidom je delil nekaj izsekov, ki so naleteli na močan odziv javnosti.
V knjigi namreč trdi, da pevka "ni dobro", odkar so nad njo preklicali skrbništvo. "Resnica je, da se vse okoli Britney zdi, da drvi proti nečemu, od koder ni več poti nazaj," piše v odlomku, ki ga je pridobil The New York Times. Ob tem namiguje, da se pevka približuje "zadnji uri", da z njo ni "vse v redu" in da bosta sinova tista, ki bosta "najbolj prizadeta".
Zvezdnico ob tem obtožuje, da je med obema nosečnostima uživala alkohol, enkrat pa da naj bi pred dojenjem užila kokain. Po sklicevanju na sinova naj bi zapisal tudi, da njuna otroka zaradi strahu ne želita biti pri mami. Po njegovih navedbah naj bi ju med spanjem opazovala z nožem v roki.
'Njegova knjiga se bo bolje prodajala od moje'
Na njegove navedbe se je zdaj na družbenem omrežju X odzvala tudi Spears. "Zakaj je tako jezen? In kar je strašljivo, je to, da je prepričjiv. Resnično me preseneča, ko se ustavi, preden se razjoče. Ali si resen?" se je vprašala in dodala: "Vem, da se bo njegova knjiga veliko bolje prodajala od moje."
Spears je v dolgem zapisu med drugim zapisala, da če nekoga ljubiš, mu nič ne pomagaš s tem, ko ga ponižuješ. Ob tem je nekaj besed namenila tudi svoji družini, češ da naj bi jo izključevali iz družinskih aktivnosti.
Pevkini predstavniki so pred njenim zapisom sporočili, da se želi Federline okoristiti z njenim imenom, saj da zaradi odraslih otrok ni več upravičen do preživnine.
Par je bil poročen tri leta (med letoma 2004 in 2007), kasneje pa sta bila v dolgoletni bitki zaradi skrbništva nad njunima dvema otrokom.
