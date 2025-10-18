Bivši mož v novi knjigi s hudimi obtožbami nad Britney Spears: 'Ni dobro'

Pop princesa Britney Spears je v svoji skoraj tri desetletja dolgi karieri nanizala številne uspehe in uspešnice. Zaradi velike slave so ji na vsakem koraku sledili paparaci, ki so posneli vsak trenutek njenega življenja. V avtobiografiji Ženska v meni je Spears podrobno opisala svoje spomine, ob tem pa se je dotaknila tudi zakona s Kevinom Federlinom , v katerem sta se jima rodila dva sinova.

Svojo resnico o burnem zakonu pa bo v svoji avtobiografiji You Thought You Knew (Kar si mislil, da si vedel, op. a.), ki bo izšla čez nekaj dni, zdaj opisal tudi Federline. Že pred izidom je delil nekaj izsekov, ki so naleteli na močan odziv javnosti.

V knjigi namreč trdi, da pevka "ni dobro", odkar so nad njo preklicali skrbništvo. "Resnica je, da se vse okoli Britney zdi, da drvi proti nečemu, od koder ni več poti nazaj," piše v odlomku, ki ga je pridobil The New York Times. Ob tem namiguje, da se pevka približuje "zadnji uri", da z njo ni "vse v redu" in da bosta sinova tista, ki bosta "najbolj prizadeta".

Zvezdnico ob tem obtožuje, da je med obema nosečnostima uživala alkohol, enkrat pa da naj bi pred dojenjem užila kokain. Po sklicevanju na sinova naj bi zapisal tudi, da njuna otroka zaradi strahu ne želita biti pri mami. Po njegovih navedbah naj bi ju med spanjem opazovala z nožem v roki.