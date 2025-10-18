Svetli način
Tuja scena

Bivši mož v novi knjigi s hudimi obtožbami nad Britney Spears: 'Ni dobro'

Los Angeles, 18. 10. 2025 10.29 | Posodobljeno pred 1 uro

R. M.
2

Čez nekaj dni bo avtobiografijo izdal Kevin Federline, nekdanji mož pevke Britney Spears. Po nekaj odlomkih, ki so zakrožili v medijih, Federline nekdanjo ženo, s katero imata dva otroka, obtožuje, da ni dobro in da se ji bliža zadnja ura. Ob tem navaja, da naj bi pevka med nosečnostjo uživala alkohol, med dojenjem pa kokain. Po besedah pevkinih predstavnikov se želi Federline okoristiti z njenim imenom, saj zaradi polnoletnosti otrok ni več upravičen do preživnine.

Pop princesa Britney Spears je v svoji skoraj tri desetletja dolgi karieri nanizala številne uspehe in uspešnice. Zaradi velike slave so ji na vsakem koraku sledili paparaci, ki so posneli vsak trenutek njenega življenja. V avtobiografiji Ženska v meni je Spears podrobno opisala svoje spomine, ob tem pa se je dotaknila tudi zakona s Kevinom Federlinom, v katerem sta se jima rodila dva sinova.

Britney Spears in Kevin Federline sta bila poročena tri leta.
Britney Spears in Kevin Federline sta bila poročena tri leta. FOTO: AP

Svojo resnico o burnem zakonu pa bo v svoji avtobiografiji You Thought You Knew (Kar si mislil, da si vedel, op. a.), ki bo izšla čez nekaj dni, zdaj opisal tudi Federline. Že pred izidom je delil nekaj izsekov, ki so naleteli na močan odziv javnosti.

V knjigi namreč trdi, da pevka "ni dobro", odkar so nad njo preklicali skrbništvo. "Resnica je, da se vse okoli Britney zdi, da drvi proti nečemu, od koder ni več poti nazaj," piše v odlomku, ki ga je pridobil The New York Times. Ob tem namiguje, da se pevka približuje "zadnji uri", da z njo ni "vse v redu" in da bosta sinova tista, ki bosta "najbolj prizadeta"

Zvezdnico ob tem obtožuje, da je med obema nosečnostima uživala alkohol, enkrat pa da naj bi pred dojenjem užila kokain. Po sklicevanju na sinova naj bi zapisal tudi, da njuna otroka zaradi strahu ne želita biti pri mami. Po njegovih navedbah naj bi ju med spanjem opazovala z nožem v roki.

Avtobiografija Britney Spears Ženska v meni.
Avtobiografija Britney Spears Ženska v meni. FOTO: AP

'Njegova knjiga se bo bolje prodajala od moje'

Na njegove navedbe se je zdaj na družbenem omrežju X odzvala tudi Spears. "Zakaj je tako jezen? In kar je strašljivo, je to, da je prepričjiv. Resnično me preseneča, ko se ustavi, preden se razjoče. Ali si resen?" se je vprašala in dodala: "Vem, da se bo njegova knjiga veliko bolje prodajala od moje."

Spears je v dolgem zapisu med drugim zapisala, da če nekoga ljubiš, mu nič ne pomagaš s tem, ko ga ponižuješ. Ob tem je nekaj besed namenila tudi svoji družini, češ da naj bi jo izključevali iz družinskih aktivnosti.

Pevkini predstavniki so pred njenim zapisom sporočili, da se želi Federline okoristiti z njenim imenom, saj da zaradi odraslih otrok ni več upravičen do preživnine. 

Par je bil poročen tri leta (med letoma 2004 in 2007), kasneje pa sta bila v dolgoletni bitki zaradi skrbništva nad njunima dvema otrokom.

Mare Vesna
18. 10. 2025 11.46
Nepomembne tračarije...
Verus
18. 10. 2025 11.19
Britney se je ujela v sindrom "princeze", vendar to ni njena krivda, ampak krovda okolja. Nekdanji mož po vsej verjetnosti govori resnico, a negativna resnica zoper žensko naleti na pasivno agresiven odpor. Zenske veliko tezje sorejmejo kritiko kot moski, a smo ustvarili popacene kriterije, v katerih je vedno moski kriv necesa. Na njej se vidi, da ni dobro. Še enrkat pa poudarjam - okolje unicuje cloveka, mladost v soju zarometov unicuje cloveka, padec in konec zarometov pa "zaključi" taksnega cloveka. To je opozorilo vsem dekletom, ki svojo lepoto danes dajejo svetu, slacenje, promiskuiteta. Ko bo zarometov konec, pride resnicna "temacnost" v obliki custvenega propada.
