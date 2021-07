Bivši Naye Rivera objavil čustven zapis

V nadaljevanju je še dodal, da Naya lahko "leti visoko, počiva v miru, saj ve, da gre (njunemu otroku) dobro … dobro in lepo je vzgojen, okrog sebe ima veliko družinskih članov in ljudi, ki imajo radi njega in tebe."

Nickayla, Nayina sestra, se je kmalu po igralkini smrti preselila k Ryanu, da mu je pomagala pri vzgoji Joseyja. Prejšnji mesec se je več Nayinih soigralcev iz serije Glee spomnilo nanjo in se ji poklonilo, vsak po svoje pa je obeležil prvo obletnico njene smrti.

Njena tesna prijateljica in igralka Heather Morris si je na levo roko dala tetovirat besede: "Jutrišnji dan ti namreč ni zagotovljen." Te je vzela iz enega od zadnjih igralkinih tvitov. Soigralci, med katerimi so Matthew Morrison, Jenna Ushkowitz in Kevin McHale, so se tudi poklonili Nayi Rivera, ki je v seriji igrala Santano Lopez.

Naya se je utopila 8. julija 2020, stara 33 let. Njeno telo so našli 13. julija v jezeru Piru v okrožju Ventura, ki se nahaja približno 95 kilometrov severno od Los Angelesa, in sicer pet dni po izginotju, ko se je v najetem čolnu, na katerega je s seboj vzela tudi sina Joseyja, odpravila na izlet. Igralko so na zadnjo pot pospremili 24. julija.