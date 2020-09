Bivši od Naye Rivera se je preselil k njeni sestri, pomagal bo pri vzgoji sina

25-letnica in 37-letnik sta skupaj najela trisobno stanovanje po tem, ko so Joseyja odselili iz njegovega doma, kjer je živel z mamo. "Ryan in Nickayla sta se hecala in se ves čas pogovarjala," je povedal vir za Daily Mail, ki ju je opazil med selitvijo:"Očitno je bilo, da si stojita ob strani in si skušata olajšati trenutno situacijo."

Nickayla je pred dnevi na Instagramuzapisala, da je v najtemnejših časih življenja najbolj pomembna družina in pri tem dodala, da je prevzela odgovornost za svojega nečaka, čeprav včasih še do sebe ni dovolj odgovorna. "Ne skrbi me, kako je celotna zadeva videti, saj nihče ne more vedeti, kako težki trenutki nas prevevajo. Naučila sem se, da je najbolj pomembno sočutje in ne kritiziranje drugih. Naučila sem se, da trenutkov življenja ne smem jemati za samoumevne."