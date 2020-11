Bivši Naye Rivera v imenu sina vložil tožbo zoper okrožja zaradi njene smrti

Ryan se je odločil vložiti tožbo v imenu sina, saj naj bi bil prepričan, da je bila Nayina smrt posledica malomarnosti podjetja, ki na jezeru Piru obiskovalcem oddaja čolne. V tožbi je zapisano, da je imel čoln premalo varnostne opreme, poleg tega pa okoli jezera ni bilo zadostnih znakov, ki bi opozarjali na nevarne razmere na jezeru.

V tožbi, v katero vpogled je dobila tudi medijska hiša CNN, piše, da naj bi v trenutku, ko sta bila Naya in petletnik v vodi, pihal veter z močjo 33 kilometrov na uro, zato je čoln odpihnilo stran od njiju: "Josey, ki je bil bližje čolnu, se je sam potegnil gor. Čoln je premetavalo naprej in nazaj. Josey je vedel, da je Naya še vedno v vodi, in jo je slišal, kako kliče na pomoč. Deček je po čolnu iskal kakršnokoli vrv, s katero bi lahko pomagal mami, a zaman. Ko se je znova ozrl proti vodi, je opazil, da je Naya izginila. Josey je klical na pomoč in sam jokal v čolnu več kot eno uro, preden ga je našla pristojna služba."