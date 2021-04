Bivši o Jennifer Aniston: Še vedno se slišiva

V intervjuju za revijo Esquire, pri kateri tudi krasi zadnjo naslovnico, je zanikal govorice, da naj bi bil njun razhod zelo dramatičen in 'čustveno naporen': "Zelo sem iskren, ko rečem, da izjemno cenim najino prijateljstvo." Dodal je, da ne moreta biti par, da pa lahko še vedno uživata v družbi drug drugega in sta dobra prijatelja.

"Pa tudi, ne vem, če me kdo nasmeji tako kot ona. Izjemno je zabavna. Bila bi velika škoda, če ne bi bila več v stikih. Vsaj zame osebno lahko to rečem. In rad bi, da to velja tudi zanjo, seveda," je še dodal.

Justin in Jennifer sta se razšla decembra 2017, njuna ljubezen pa je zacvetela leta 2011. Po štirih letih zveze sta se na skrivaj poročila, razšla pa sta se zaradi nesoglasij o tem, kje bi živela – Jennifer je želela živeti na zahodni obali, Justin pa na vzhodni, piše Page Six.