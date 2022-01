Bivši partner Emme Roberts dan po razhodu z igralko aretiran

Garretta Hedlunda, bivšega partnerja igralke Emme Roberts in očeta njunega enoletnega sina Rhodesa, so dan po razhodu s partnerico aretirali v Ohiu zaradi pretirane vinjenosti v javnosti. Varščina za izpust iz pripora v okrožju Franklin v višini 1.854 evrov po poročanju tujih medijev do tega trenutka še ni bila plačana.

Nedavno smo poročali, da sta mesec po prvem rojstnem dnevu sina Rhodesa Robertsa zvezo zaključila igralca Emma Roberts in Garrett Hedlund. Le dan po razhodu pa so tuji mediji naznanili, da so oblasti v zvezni državi Ohio Hedlunda aretirale zaradi pretirane vinjenosti v javnosti. icon-expand Garrett Hedlund se je zaradi pretirane vinjenosti zopet znašel v težavah. FOTO: Profimedia 37-letni igralec, ki je bil v začetku leta 2020 zaradi vinjenosti udeležen v prometni nesreči, po poročanju TMZ-ja še vedno ostaja v priporu, saj v tem času še ni plačal varščine v višini 1.854 evrov za izpust. Po prometni nesreči je moral igralec zaradi vožnje pod vplivom alkohola sicer obiskati poseben devetmesečni učni program, poleg tega pa mu je bil odrejen tudi 36-mesečni pogojni izpust. PREBERI ŠE Emma Roberts in Garrett Hedlund sta se razšla Zveza med igralcema je bila zadnjih nekaj mesecev na preizkušnji. "Žalostno je in trudita se po svojih najboljših močeh, da skupaj vzgajata (sina). Težko je," je dogajanje komentiral neznan vir blizu para, ki se je spoznal leta 2019. Pred tem je bila Robertsova v sedemletni zvezi s soigralcem in zaročencem Evanom Petersom, Hedlund pa je bil kratek čas zaročen s Kirsten Dunst, s katero je bil v razmerju med letoma 2012 in 2016.