Bivši partner Georgea Michaela vlomil v dom pokojnega glasbenika

Fadija loči le en dan od četrte obletnice enega najhujših dni v njegovem življenju. Fadi je namreč 25. decembra 2016 svojega partnerja našel mrtvega v njunem skupnem domu v Londonu. Poklical je na pomoč, a glasbeniku ni bilo več mogoče pomagati. Očitno je to obdobje zanj zelo težko, saj so ga policisti ujeli med vlamljanjem v hišo Georgea Michaela. "To je moj dom! George bi hotel, da ta dom podedujem jaz!" je zatrjeval policistom, čeprav mu George v oporoki ni zapustil ničesar.

Neimenovani vir je za britanski The Sun povedal, da je bil Fadi zelo čustven in da mu je nekako le uspelo priti mimo vseh varnostnih ograj in preprek, da je razbil okno ter vstopil v večmilijonsko domovanje, kjer je zadnje dneve preživljal s svojim znanim izbrancem. "Ko je prispela policija, so se z njim želeli lepo pogovoriti, a Fadi je nadaljeval s kričanjem, da je to njegov dom in da bi George želel, da je on tam. Na koncu so ga morali policisti odvleči s posestva. Me pa zanima, koliko časa bo minilo, preden se Fadi spet vrne. To mora biti zanj zelo težko in osamljeno obdobje glede na to, da se bliža obletnica Georgeeve smrti."

Fadi je na koncu zapustil okoliš Georgeeve hiše in ni bil aretiran, še piše Mirror.Sicer to ni bilo prvič, da je Fadi poskušal vlomiti v pevčevo domovanje. Policisti so ga lani poleti tudi aretirali.