Bivši pevec Bijelog dugmeta Alen Islamović vstopa v politiko

Alen Islamović , ki je bil zadnji pevec skupine Bijelo dugme od leta 1984 do njenega razpada leta 1989, je kot razlog za svojo odločitev navedel migrantsko krizo, ki Bihać pretresa že nekaj let.

Čeprav že leta živi v Zagrebu, je v pogovoru za sredine banjaluške Nezavisne novinedejal, da ne bo več nemi opazovalec hitrega pogrezanja Bihaća v bedo in kaos ter da bo ustanovil neodvisno listo z bivšim županom mesta Emdžadom Galijaševićem. Okoli sebe bo zbral odločne in dobro organizirane mlade ljudi in podjetnike, ki se ne bojijo opozoriti na napake, a tudi delovati, da bi se stvari izboljšale, je dejal v pogovoru, ki je objavljen na spletni strani časnika.

Sprožilec za vstop v politiko je bil po njegovih besedah lanski napad migrantov na njegovega bobnarja v Bihaću, želi pa tudi pomagati meščanom, ki so nezadovoljni in jih je strah, sedanji župan mesta pa že štiri leta ne stori ničesar. Dejal je, da se meščani Bihaća zaradi migrantov bojijo za svoje premoženje, izogibajo se tudi sprehodom po ulicah mesta.