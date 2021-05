Bivši uslužbenci Kim Kardashian tožijo zaradi neplačanega dela

Članica klana Kardashian se sooča s tožbo sedmih bivših delavcev, ki so skrbeli za urejanje okolice in vzdrževalna dela okoli njene posesti v Los Angelesu. Uslužbenci zvezdnico tožijo zaradi neplačanega dela in zamujanja s plačili, obtožujejo pa jo tudi, da je od plač odštela 10 odstotkov za plačilo davka, nato pa zneska ni posredovala vladi.

V tožbi so delavci zapisali tudi, da jih je Kim prisilila delati nadure, ki jih kasneje ni plačala, prav tako pa naj bi bili delavci primorani delati brez odmorov za obrok. Oglasil se je tudi 16-letni uslužbenec, ki je dejal, da je bil primoran delati veliko več od dovoljenega števila ur, ki ga predpisuje zakon za mladoletne uslužbence, prav tako pa naj bi bil odpuščen takoj, ko se je z zvezdnico soočil glede nepravilnosti.

"Kraja plače in ostale nepravilnosti na delavnem mestu so velik problem v Los Angelesu. Moje podjetje trenutno raziskuje še druge nepravilnosti v zvezi s to družino, prav tako preverjamo stanja tudi pri drugih vplivnih družinah," je povedal odvetnik Frank Kim, ki zastopa sedem uslužbencev, ki so vložili tožbo.

Oglasil se je tudi zastopnik družine Kardashian, ki je za ameriški medij povedal, da je za zaposlovanje in plačila skrbela tretja oseba, ter da je Kim vedno plačevala svoje osebje in upa, da se bo tudi trenutna situacija razrešila. Zastopnik je poudaril, da "Kim v preteklosti nikoli ni zamujala s plačili ter da vedno poskrbi, da so njeni delavci pravično plačani."

"Odvetnik, ki zastopa delavce, je bil previden in nikjer v izjavi ni poimensko omenil Kim, saj ve, da ona pri tem ni imela nič ter da je za plače bil zadolžen nekdo drug," je še dodal zastopnik družine.