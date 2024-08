Bizarne obleke in čevlji: zakaj je 'grda' moda tako moderna?

Lep slovenski pregovor pravi, da imajo vsake oči svojega malarja, a včasih se zdi, da so nekateri modni trendi zares bizarni. Samo v zadnjih nekaj mesecih smo bili priča trendu 'polulanih' kavbojk in škornjev, ki s svojim videzom spominjajo na oslovska kopita. Marsikdo se zato sprašuje, zakaj je 'grda' moda tako moderna?

Svet mode in lepote je skozi celotno zgodovino podiral meje in pisal trende. Kar je bilo nekoč šokantno, je danes povsem navadno, a zdi se, da so modne smernice v zadnjih letih zašle - vse v želji, da bi v prenasičenem svetu vsaj za nekaj trenutkov prejele pozornost javnosti. Zadnja leta v modi vladajo nekonvencionalni trendi, ki velikokrat mejijo na bizarnost.

Med takšnimi trendi so tudi kavbojke z madežem v predelu intimnih predelov, ki spominja na madež urina. 'Polulane' kavbojke znamke Jordanluca, za katere je bilo potrebno odšteti 800 evrov, so bile v trenutku razprodane, navdihnila pa jih je protislovna narava kapitalistične potrošniške kulture. "Umazani džins je modna satira kanibalističnih finančnih sistemov, ki se nikoli ne upočasnijo, niti ko je treba uporabiti stranišče," so zapisali pri znamki. "Nerodno in grdo je vsekakor trend te sezone," sta prepričani Niyoshi Shah in Aashumi Mahajan, lastnici spletne trgovine z luksuznimi znamkami. Poudarila sta, da 'grda' moda zajema namenoma neprivlačna oblačila. "Gre za sprejemanje nekonvencionalnih, neuglajenih in namerno neprivlačnih oblačil. Vključuje mešanje vzorcev in tekstur, nanos različnih kosov, da se ustvari zajeten, neusklajen in skoraj neprivlačen videz," sta povedala za Hindustan Times.

Pred mesecem dni smo poročali o še enem nenavadnem modnem kosi modne hiše pokojnega modnega oblikovalca Alexandra McQueena. Šlo je za škornje, ki močno spominjajo na oslovska kopita, zanje pa je bilo potrebno odšteti 2390 evrov. "Izzivanje tradicionalnih modnih standardov s proslavljanjem tega, kar bi običajno veljalo za modno napako," sta prepričani Niyoshi in Aashumi, ki sta veliko vlogo pri uspehu 'grde' mode pripisali družbenim omrežjem. Preeti Jatia, ustanoviteljica otroške modne znamke je 'grdo' modo označila kot osvežujoč odmik od tradicionalne estetike. "Ta trend slavi drzno in nekonvencionalno ter spodbuja neustrašen pristop k slogu. V svetu, ki pogosto daje prednost popolnosti, je trend 'grde' mode močan opomin, da naj bi bila moda zabavna, eksperimentalna in vključujoča. Omogoča posameznikom, zlasti mlajšim generacijam, da izrazijo svojo edinstveno identiteto brez strahu pred obsojanjem." Ob tem je poudarila, da ne gre le za trenuten trend temveč opozorilo, da se moda nenehno razvija in da "pravi stil izhaja iz pristnosti in samozavesti."

