Bizarni predmeti, ki jih 'pametna čarovnica' vedno nosi v svoji torbici

Watsonova, ki se je poleg igralske kariere ukvarjala tudi z modelingom, je pred kratkim za modno revijoVogue razkrila, kateri so tisti predmeti, ki se vedno nahajajo v njeni ročni torbici. Na plan je v smehu privlekla tudi nekatere nepredstavljive in lahko bi dejali, celo bizarne predmete, za katere je povedala, da jo spemljajo na praktično vsakem koraku. Med nepogrešljivimi predmeti so tako pristali kunčja steklenica za vodo, steklena slamica in zobna pasta. V njeni torbici se vedno nahajata tudi dva telefona – enega namreč uporablja izključno v službene namene. Kljub temu, da naj bi bila na ta način vedno dosegljiva tako za prijatelje kot sodelavce, pa je priznala, da temu ni ravno tako. Njena mobilna telefona imata namreč prepogosto prazni bateriji, zaradi česar se njeni prijatelji večkrat jezijo. To se, kot pravi, trudi odpraviti po najboljših močeh – a ji včasih enostavno ne uspeva. Na plan je potegnila tudi šal in priznala, da ga vedno nosi s seboj, ker jo nenehno zebe, poleg tega pa še usnjeno krtačo za lase, veganski deodorant, blazinice za odstranjevanje ličil, torbico z ličili, ključe od stanovanja, na katerih je polno obeskov, osvežilno vodico za obraz, sončna očala, kremo z zaščitnim faktorjem, lak za nohte, sladkarije Pop Rocks, mini Nutello, vitamine, tampone, roman iz njenega knjižnega kluba in prilagojene zahvalne kartice.