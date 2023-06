Bizarno: med koncertom v Pink priletela vrečka človeškega pepela

Med koncerti je na oder zvezdnikov priletelo že marsikaj, vse od rož in medvedkov pa do nedrčkov in telefonov, a med koncertom pevke Pink je na odru pristal prav poseben predmet. Med poskočno skladbo je v pevko priletela vrečka človeškega pepela. "A je to tvoja mama," je nekoliko šokirana pevka vprašala 'pošiljateljico' in priznala, da ne ve, kaj naj s pepelom naredi.