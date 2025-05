'Bizarno': Sydney Sweeney prodaja milo iz vode, v kateri se je kopala

Potem ko je sveže samska Sydney nedavno posnela oglas, v katerem je bila v peneči kopeli, so jo uporabniki družbenih omrežij pričeli radovedno spraševati, kaj je naredila z vodo, v kateri je razgaljena ležala. Zvezdnica jim je zdaj hudomušno odgovorila z omejeno kolekcijo mil Sydney's Bathwater Bliss. "Spraševali ste me o vodi iz oglasa. Obdržali smo jo in zdaj vam predstavljam zelo, zelo omejeno kolekcijo mila, ustvarjenega iz moje dejanske kopeli."

In res, izdelek je dostopen na spletni strani, kjer ga oglašujejo kot "popolno kombinacijo dveh najboljših krajev na zemlji. Narave in kadi Sydney Sweeney." Za milo je treba odšteti osem dolarjev oziroma sedem evrov. Javnost je potezo hitro označila za bizarno, v komentarjih pa so se našli tudi zainteresirani kupci. "Ni mogoče, da je to dejansko resnično," je bil zgrožen eden od uporabnikov na Instagramu, drugi pa je zapisal: "Hvala, kupil bom 100 kosov!"