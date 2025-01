Björk ima upanje za planet: Vedno so bile apokalipse, a biologija vedno zmaga

Islanska pevka Björk pravi, da je biologja do sedaj zmeraj zmagala in bo tako tudi v prihodnje, zato z upanjem in optimizmom zre v prihodnost in dodaja, da je Zemlja preživela apokalipse, sedaj pa moramo biti proaktivni in del rešitve za naš planet. 59-letnica je v nedavnem intervjuju za Paper dejala, da prav zaradi tega z veseljem pričakuje leto 2025.

"Vedno so bile apokalipse. Imeli smo Noeta in poplavo, imeli smo kuge. Od nekdaj obstajajo te stvari, sedaj pa je čas, da smo aktivni in del rešitve. Imeti moramo pogum, da si predstavljamo prihodnost in smo del nje. Biti moramo navdih lokalni skupnosti ali najti drugačen način, da pomagamo. To je pomembno," je prepričana pevka in ustvarjalka.

59-letnica je že več let glasna zagovornica okoljevarstva, septembra 2024 pa je predstavila svoj koncertni film z naslovom Cornucopia. Za Paper je priznala, da ji je bilo težko gledati nekatere post-apokaliptične filme ali serije:"Kot bi se pravkar vdali-nihilizem, smiljenje samemu sebi, kot bi bilo prav, da smo se vdali. Meni se ne zdi prav, če odnehamo. Zato je pomembno, da ugotovimo, kako lahko ostanemo človeški in ohranimo dušo za prihajajoče rodove, ki prihajajo. Kjer lahko narava in tehnologija sodelujeta. Meni se zdi to mogoče. Z domišljijo in biologijo, ki vedno zmaga."