Bjork: Musk bi moral zgraditi festivalske ladje na sončni pogon.

"Upala sem, da bodo Elon Musk in njegovi tehnološki prijatelji izdelali električne turistične avtobuse ali ladje na sončno in vetrno energijo (...) Ali mu lahko prenesete to sporočilo, prosim?" je dejala islandska umetnica Bjork , ki je tehnološke milijarderje pozvala, naj se domislijo bolj zelene rešitve za glasbene turneje.

Na vprašanje, ali je pandemija spodbudila okoljsko politiko, je odgovorila: "Žal ne. Mislim, da se preobrat dogaja zelo počasi. Bilo bi super, če bi bilo veliko hitrejše, in še vedno upam, da se bo zgodilo. Vsaj med pandemijo smo slišali glasnejše petje ptic, imeli čistejši zrak, manj letal (...), tako da vemo, da je mogoče, če le želimo ukrepati tako hitro, kot lahko."

57-letna Bjork se sicer pripravlja na evropsko turnejo, ki se bo začela septembra. Na turneji bo sodeloval zelo številčen zbor, zaradi česar je na Islandiji že bila prisiljena odpovedati tri koncerte, saj noben oder ni bil dovolj velik. "To je prvič v zgodovini mojih turnej, da ne bo koncertov na Islandiji, in to me je zelo razžalostilo," je povedala pevka in poudarila, da se je trudila po svojih najboljših močeh.

Program turneje je sprva temeljil na njenem albumu Utopia iz leta 2017, nato pa je dodajala vse več skladb z lanskega albuma Fossora. Trideset let po njenem prvem mednarodnem solo albumu Debut njen glas še vedno ostaja močan in mogočen. Sama to pripisuje trudu, ki je potreben za njegovo ohranjanje.

"Če želiš biti pevec, moraš v to vložiti veliko dela; vključena sta skrb zase in disciplina, a na srečo je stranski učinek ta, da si potem na splošno dobrega zdravja, tako da ni tako hudo," je povedala pevka, ki si ne želi vnaprej začrtati poti za prihodnje projekte. "Rada imam presenečenja. Zame mora biti vse spontano," je obenem povedala.