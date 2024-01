Blac Chyna: 'Na kirurško mizo ne grem več, razen zaradi poroda'

OGLAS

Nekdanja erotična plesalka Blac Chyna je v nedavnem intervjuju razkrila, da si želi s svojim partnerjem Derrickom Milanom poviti otroke. Trenutno ima sina s pevcem Tygo in hči s televizijsko osebnostjo Robom Kardashianom – dvema nekdanjima partnerjema. In kljub dejstvu, da je imela z obema moškimi številne zaplete in grde sodniške bitke za skrbništvo nad otrokoma, to ni zmanjšalo njene želje po starševstvu. Blac Chyna, ki je ponovno prevzela svoje rojstno ime Angela Renee White, je javnost lansko leto presenetila tudi s številnimi operacijami, s katerimi je zmanjšala vsadke v prsih in zadnjici, ter raztopila polnila na obrazu. Sedaj pa pravi, da je edini razlog, da bi šla ponovno na kirurško mizo – če bi tako na svet prinesla še kakšnega otroka.

Blac Chyna in hči Dream FOTO: Profimedia icon-expand

"Počutim se, kot da bom morala na operacijo, če bom želela imeti najine otroke," je Chyna dejala svojemu partnerju Milanu. "Imela sem že dva carska reza, tako da bi bila to edina možnost," je še dodala. Njen partner se je strinjal in tudi sam dejal, da si "absolutno" želi imeti otroke z njo. Chyna trenutno skrbi za sina, ki ima enajst let in hči, ki jih šteje sedem. A nekdanja žena Roba Kardashiana je razkrila, da njena otroka nista preveč naklonjena ideji, da bi imela njuna mati še otrok. "Svojo punčko sem vprašala, če bi imela morda brata ali sestrico, pa mi je rekla: 'Ne', čeprav si občasno tudi premisli," je bila iskrena 35-letnica. "Takrat potem reče: 'No, mogoče bi pa res imela brata, ampak samo če bo prijazen do mene'."

Rob Kardashian, Blac Chyna, Tyga FOTO: AP; Profimedia icon-expand