Blac Chyna nad bivša: ker ne plačujeta preživnine, morala prodati tri avtomobile

Raper in najmlajši član družine Kardashian sta se zarotila proti Blac Chyni, s katero imata oba otroka. Zvezdnica je namreč na družbenem omrežju zapisala, da je morala kot mati samohranilka zaradi pomanjkanja denarja prodati tri avtomobile. Tyga in Robert sta ji odgovorila, da za svoja otroka skrbita skoraj ves teden, prav tako pa plačujeta stroške šolnine, ki segajo tudi do 36 tisoč evrov letno.

Blac Chyna je na Twitterju potožila, da od bivših partnerjev ne prejema denarne podpore za svoja dva otroka. "Včeraj sem se morala odreči trem avtom ... Moji razlogi: morala, prepričanja, mati samohranilka, brez podpore. Mama sem," je tvitnila, v nadaljevanju pa dodala: "Samska mama brez otroške preživnine." V zadnjem tvitu je pojasnila: "Vadim hvaležnost." Njena objava se je kasneje znašla tudi na Instagramu, kjer sta jo komentirala oba zveznika, na katera je letela obtožba. Prvi se je odzval raper Tyga, ki je bil z Blac Chyno skupaj tri leta, v zvezi pa se jima je leta 2012 rodil deček King. Zapisal je: "Za sinovo šolnino plačujem 36 tisoč evrov letno in z mano živi od ponedeljka so sobote. Zakaj bi za otroka plačeval preživnino?" Kmalu zatem se je oglasil še Robert Kardashian, ki ima z zvezdnico petletno hčer Dream: "Za hčerino šolnino plačujem 33 tisoč evrov letno. Pokrijem čisto vse stroške za zdravstvo. Plačujem za vse obšolske dejavnosti. Hči je pri meni od torka do sobote. Zakaj bi za otroka plačeval preživnino?" je komentiral. Oba sta na koncu zapisa dodala kratico "LOL" (smejim se na glas), s čimer sta poudarila, da se jima obtožbe nekdanje partnerice zdijo smešne. Tyga se je nato še dodatno ponorčeval, ko je člana družine Kardashian v komentarjih vprašal: "Kako plačuješ 2700 evrov manj? Zaupaj mi svoj trik." Komentar je prejel dobrih 169 tisoč všečkov. Tako Robert kot Tyga imata nad svojima otrokoma skrbništvo, ki določuje, da si z Blac Chyno otroka čez teden izmenjujeta, prav tako pa naj bi vsak izmed staršev s svojim otrokom preživel enako časa med počitnicami in prazniki, navaja Page Six. Tyga in Robert sta stara znanca, saj je bil raper po zvezi z Blac Chyno skupaj s Kylie Jenner, ki je Kardashianova polsestra.