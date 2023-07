Blac Chyna odgovorila na komentar Khloé Kardashian: Vsi smo družina

Blac Chyna se je odzvala na komentar Khloe Kardashian o sostarševstvu njene hčerke Dream. "Na koncu dneva smo vsi družina in vesela sem, da ima Dream okoli sebe veliko ljubezni z obeh strani," je dejala 35-letna Chyna.

Potem ko je 39-letna Khloe Kardashian v zadnji epizodi The Kardashians dejala, da se počuti kot tretji starš svoji nečakinji Dream, je 35-letna Blac Chyna med pogovorom za TMZ dejala: "Za vzgojo otroka je potrebna celotna vas. Na obeh straneh je vse dobro, na koncu dneva smo vsi družina. Z Robertom sodelujeva kot starša po svojih najboljših močeh in vse je v ljubezni in pozitivi," je dejala Chyna, rojena kot Angela White."Kot že omenjeno, je za vzgojo otroka potrebna vas in vesela sem, da ima Dream ogromno vas, polno ljubezni z obeh strani. Kot mati je to vse, kar si želim. Nehajmo prenašati negativnost in pojdimo naprej," je dodala.

icon-expand Blac Chyna odgovarja na komentar Khloe Kardashian: Za vzgojo otroka je potrebna cela vas. FOTO: Profimedia

Pred tem se je Khloe namreč odzvala na komentarje, ki jih je prejela zaradi svoje izjave. Pogovor o tem, da je "kot tretji starš" šestletni nečakinji Dream, je naslovila v zgodbi na Instagramu. "Žalosti me, ko vidim naslove novic, ki so vzeti iz konteksta ali sprevrženi v nekaj, kar ni res," je začela in pojasnila, da ima rada vse svoje nečake in nečakinje ter da se trudi biti pomemben del vseh njihovih življenj.

icon-expand Nekdanji par Blac Chyna in Rob Kardashian FOTO: Profimedia

Soustanoviteljica Good American je izpostavila kritiko, da je pomagala bratu Robu Kardashianu organizirati rojstnodnevno zabavo za Dream, in dejala: "Življenje je dovolj zahtevno. Sovražim, kako se nekaj tako sladkega, kot je Dreamin 6. rojstni dan, sprevrže v nekaj takega. Rob se kot starš trudi po svojih najboljših močeh. Angela se kot starš trudi po svojih najboljših močeh. Kot starš dajem vse od sebe. VSI se trudimo v svojem življenju dati vse od sebe. Naši otroci so zdravi in srečni! Predvsem pa so LJUBLJENI! LJUBLJENI od vseh v našem plemenu. Prepričana sem, da je zgodba 'Kardashianovi proti Chyni' bolj zabavna za branje, a nič glede tega ni resnično. Poudarek je na Dream in njeni sreči ter zagotavljanju, da čuti brezpogojno ljubezen v domu svoje mame, očeta in domu katerega koli družinskega člana," je dodala.

Ta konec tedna je Chyna na Instagramu objavila, da je 10 mesecev trezna, in pod objavo zapisala: "Srečnih 10 mesecev treznosti, čistega prehranjevanja, vadbe, življenja na pravi poti, zdravljenja uma, telesa in duše. Moja notranja luč."