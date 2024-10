Blac Chyna po letu in pol zveze zaročena

Blac Chyna in njen fant Derrick Milano sta zaročena. Nekdanja zvezdnica resničnostne oddaje Rob & Chyna , ki od nedavnega želi, da jo imenujejo s pravim imenom Angela White , je po letu in pol zveze pristala na poroko s piscem pesmi. 36-letnica je na družbenem omrežju delila video, na katerem je par na odru koncerta Univerze Howard, kjer Milano poklekne pred raperko in jo s prstanom zaprosi za roko.

"Boš se poročila z mano?" jo vpraša, množica pod odrom pa glasno navija, Chyna, ki je nosila plašč črne barve in škornje, dolgi lasje modre barve pa ji prosto padajo po hrbtu, pa na posnetku hitro odgovori pritrdilno, nato pa objame in poljubi zaročenca.

Par je zvezo v javnosti priznal septembra 2023, ko je zvezdnica na družbenem omrežju delila njuno skupno fotografijo, sestajati pa sta se začela že maja istega leta, je pozneje razkrila Chyna, ki je ob njuni prvi obletnici zveze maja 2023 delila video, ob katerem je zapisala: "Veselo prvo obletnico Derrick Milano. To je bilo leto prave čarobnosti in radosti s teboj. Tvoja ljubezen, podpora in prijateljstvo so napolnili moje življenje s svetlobo in toploto. Hvala, da si mi pokazal pravi pomen ljubezni. Še na mnoga leta ljubezni in skupaj preživetega časa. Vedno te bom cenila."